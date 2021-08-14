تراند اليوم : سويسرا أسعد بلدان العالم وسوريا أتعسها

وكالات / مشرق نيوز

توصلت دراسة دولية حديثة شملت 158 بلدًا إلى أنّ سويسرا هي أسعد بلد في العالم، تليها ايسلندا والدانمارك ثم النروج وكندا، فيما تأتي سوريا من بين أتعس البلدان مع توغو وبوروندي.

ويرتكز هذا التقرير، الذي يعدُّ الثالث من نوعه، على مؤشرات لتحديد السعادة، في محاولة لفهم أثر سياسات الحكومات على سعادة المواطنين.

ومن المؤشرات التي اعتمدت لقياس السعادة، المدة التي يقضيها الفرد بصحة جيدة، وإجمالي الناتج المحلي له، فضلًا عن المساعدة الاجتماعية والثقة والحرية الفردية، والكرم.

وحلت فنلندا في المرتبة السادسة تليها السويد ونيوزيلاندا، فيما احتلت اوستراليا المرتبة العاشرة.

أما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجاءت في الترتيب الخامس عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين على التوالي.

ومع كل الاضطرابات التي يعيشها العراق احتل المرتبة الثانية عشرة بعد المئة متقدمًا بذلك على جنوب إفريقيا والهند وكينيا وبلغاريا، فيما حلت أفغانسان (153) وسوريا (156) في المراتب العشرة الأخيرة.