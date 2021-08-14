تراند اليوم : 10 أطعمة تساعد على زيادة طول طفلك بشكل أسرع

المشرق

إذا كان الطفل يعاني من قامة قصيرة أو إذا كان الاهل يخافون من أن يكون الطفل قصير القامة في المستقبل، والطب لا يمكنه تحديد مدى الطول قبل عمر السنتين.

اليوم نعرض عليك بعض الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على زيادة الطول، وهي:

البروتين

ومن أهم مصادر البروتين الأسماك والبيض واللحوم الحمراء والبقوليات.

الأملاح المعدنية

إن الأطعمة المحتوية على الأملاح المعدنية مثل الماغنيسيوم والفسفور واليود والحديد والمنجنيز تلعب دورا هاما في زيادة الطول ووزن الجسم.

الكالسيوم يعتبر من أهم الأملاح في نمو العظام.

الفيتامينات

الفيتامينات عموما وفيتامين D على وجه الخصوص، والفيتامينات مثل A وفيتامين B1 و B2 والريبوفلافين وفيتامين C وفيتامين F هي كذلك فيتامينات هامة جدا لتعزيز نمو الجسم بشكل طبيعي وهذه الفيتامينات متوفرة في الفواكه والخضروات.

اللبن

اللبن مصدر ممتاز لعنصر الكالسيوم ويحتوي على فيتامين A وعلى البروتينات وهي مواد تساعد على زيادة طول الجسم.

منتجات الألبان

منتجات الألبان كالجبن والزبادي والجبن كريم والايس كريم تساعد على النمو وزيادة الطول لأنها تحتوي على فيتامينات A, B, D, E بالإضافة إلى احتواءها على البروتينات والكالسيوم.

الفواكه والخضروات

البابايا والكنتالوب والمانجو والغريب فروت والبطيخ وبعض الخضروات مثل الجزر والفاصوليا والقرع والبروكلي السبانخ والهليون والبطاطا، والليمون والبرتقال والبطاطا والطماطم.

الدجاج واللحم البقري:

الدجاج واللحم البقري تحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

الحبوب:

الأرز البني والفوشار والحبوب الكاملة لتساعد على نمو الطفل وزيادة طوله.

البيض:

للمساعدة على زيادة الطول ينبغي أن تتناول من3 إلى 6 بيضات يومياً.