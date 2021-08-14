تراند اليوم : بالفيديو: عكاشة يكشف كواليس موقف السيسي من عاصفة الحزم

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إن هناك فئات كبيرة من الشعب المصري تخاف من المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.



وقال عكاشة خلال برنامج "مصر اليوم" على قناة "الفراعين"، إن عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي وقادة المخابرات وكبار قادة الجيش من الصف الأول والثاني والثالث يخافون الدخول في الحرب.



ووصف السيسي هؤلاء بـ"الباهوات واللي بيدرسوا أولادهم في مدارس أجنبية"، وقال إنهم لا يريدون الحرب.





ولفت إلى أن الفئات البسيطة من الشعب مثل "الفلاحين والصعايدة لا يخافون من الحرب ولا من أي شيء".



وأشار عكاشة إلى أنه يتوجب على مصر إرسال ثماني قطع بحرية إلى مضيق باب المندب بالإضافة إلى إرسال عشرات الطيارين إلى السعودية، والتناوب على طلعات جوية باستخدام الطائرات السعودية والإماراتية وليس المصرية فقط.



وألمح عكاشة إلى أن مصر ربما ترسل 60 ألف جندي للمرابطة على الحدود السعودية دون التدخل في اليمن أو خوض حرب، ومهمتها تأمين الحدود من أي هجمات.



وقال إن مصر أمام طريقين؛ إما أن تترك المجال للحوثيين وعلي عبدالله صالح "ذراع الفرس"، أو أن تشترك "مع السعودية وعملاء أمريكا وإخوان الشياطين مثل وزير الخارجية اليمني" الذي وصفه بأنه عضو في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، ورئيس الوزراء اليمني خالد بحاح الذي وصفه بـ"برادعي اليمن".