تراند اليوم : تعرف على ما يكشفه طول الأصابع عن شخصيتك !

تعرف على ما يكشفه طول الأصابع عن شخصيتك !

A: يقال من كان لديه أصبع البنصر أطول من السبابة هم أشخاص جميلو المظهر، ويشعون بجاذبية وسحر لا يقاوم، وأكثر عدوانية وحزم، كما لا يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات وتحمل المخاطر. يمتهن معظمهم الهندسة ولعب الشطنرج والانضمام للجيش إضافة إلى مهارة حل الكمات المتقاطعة، واكتشف العلماء أن الأشخاص في هذه الحالة يجنون مالا أكثر من كان أصبع الخنصر لديهم أقصر.

B: يعتبر من كان بنصره أقصر من السبابة شخص ذو ثقة عالية بالنفس، بل وحتى متغطرسين، يستمتعون بالعزلة ولا يحبذون أن يتم ازعاجهم خلال وقت راحتهم، كما أنّهم ليسوا من النمط الذي يقدم على الخطوة الأولى في العلاقات، ولكن يقبلون ويقدّرون الاهتمام الذي يوليه الناس لهم.

C: الأشخاص الذين يتساوى طول البنصر بالسبابة هم محبين للسلام، ويشعرون بعدم الراحة عندما يجدون أنفسهم في صراع أو مشكلة ما، منظمين بشكل جيّد ويحاولون كسب من حولهم، يتميزون بدورهم بالاخلاص في العلاقات والحنان الكامل والطيبة تجاه شركائهم وأحبائهم.