تراند اليوم : 5 طرق لتحسين حالتك النفسية بالطعام

المشرق / وكالات

أشارت دراسة أمريكية إلى أن النظام الغذائي المتوازن ليس مفيداً للصحة فقط وإنما أيضاً له تأثير على الصحة النفسية والحالة المزاجية خاصة بالنسبة للمرأة, وأظهرت نتائج الدراسة أن إتباع نظام غذائي صحي وسليم يخفض بنسبة 65% ولمدة 10سنوات من أعراض الإكتئاب النفسي الذي يمكن أن تتعرض له في حياتها.

تقدم لكِ فى هذه المقالة 5 طرق لتناول طعاماً يغير من حالتكِ النفسية.

- تناول الوجبات بشكل منتظم, فيجب تناول ثلاث وجبات طعام يومياً, بما في ذلك وجبة الفطور, حيث يساعد طعام الفطور على منح الشخص الطاقة الضرورية للقيام بالأنشطة اليومية, كما يمكن أن نبدأ يومنا بوعاء من حبوب القمح الكملة, مع بعض شرائح الموز وكأس من عصير الفواكه, ولدى الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية, يمكن تناول وجبات صحية خفيفة من الفواكه.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن, مثل الخضراوات والفول والبندق.

- ضم بعض البروتينات في كل وجبة, يعد البروتين ضرورياً للنمو وترميم الجسم ونجد البروتينات في اللحوم والسمك والبيض والحليب والجبن والعدس والفول .

-تجنب العطش, تحتاجين إلى تناول 1.2 لتر من السوائل يومياً وذلك لتعويض ما نفقده منها وتجنب الإصابة بالتجفاف, يمكن لحالة جفاف بسيطة أن تسبب تعكر المزاج, وتتضمن بعض أعراض الجفاف نقص الطاقة والشعور بخفة الرأس.

- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والكحولية بجميع أنواعها.