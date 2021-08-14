تراند اليوم : طائرة من دون طيار على سطح مكتب رئيس وزراء اليابان

أعلنت الشرطة اليابانية الأربعاء عثورها على طائرة من دون طيار مزودة بكاميرا صغيرة وجهاز إنذار على سطح مكتب رئيس الوزراء شينزو آبي وسط طوكيو.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الأربعاء إنها "رصدت إشعاعا منخفض المستوى من الطائرة طوله 50 سنتيميترا على سطح مبنى مكتب رئيس الوزراء المكون من خمسة طوابق في قلب العاصمة اليابانية".

وأوضحت أنها لم تعثر على أي متفجرات داخل الطائرة التي رصدها أحد العاملين في مكتب آبي الذي يتواجد حاليًا في اندونيسيا لحضور القمة الآسيوية الأفريقية التي انطلقت أعمالها في وقت سابق.

يذكر أن استخدام الطائرات من دون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض تزايد في اليابان لا سيما لالتقاط صور من الجو ولا تخضع لأي قيد قانوني او ترخيص رسمي.