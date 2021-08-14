تراند اليوم : إذا كنتي «قصيرة» فأنتي محظوظة !!

المشرق

تنتقد البنات أنفسهن باستمرار راغبين في تغيير أشكالهن ولون بشرتهن وأوزانهن، وخاصة باعتقادهن الدائم بأنهن ليسوا على ما يرام، وهو ما يتماشى مع طبيعة البشر الذين يختلفوا بأشكالهم وألوانهم، ولكن هناك من يحب ويتقبل شكله وآخرين رافضين له، مما يزيد من نظرته السلبية لنفسه.

ويزداد هذا الأمر خاصة مع البنات القصيرة، التي ترغب دائمًا بأن تغير طولها لتصبح طويلة، ولكنها تنسي دائمًا أهمية وضعها كـ"بنوتة قصيرة" لها عدة مميزات ومنها:

- دلعها المميز

تعرف دائما البنت القصيرة باسمها المستعار، بحيث تتمتع باسم دلع يميزها عن غيرها من البنات وهي كلمة "أوزعة"، هذه الكلمة التي تعبر عن بنوتة قصيرة، على عكس وصف البنت الطويلة والتي يدعوها دائمًا بـ"الطويلة الهبلة" وهو ما يعتبر ذمًا بها.

- أسعد الأشخاص بالمواصلات العامة

تنفرد البنات القصيرة بالعديد المميزات الفريدة وخاصة في وسائل المواصلات العامة، ببساطة لأن طول ساقها لا يسبب لها أي مشاكل سواء بالجلوس في المقاعد الضيقة أو الوقوف، مما يجنبها مشاكل التنقل.

- أصغر من سنها

تظهر دائمًا البنات القصيرات أصغر من سنهن على عكس البنات الطويلة، والتي تظهر دائمًا أكبر سنًا.

سهولة الحصول على الحذاء

طول البنت القصيرة ذو الأقدام الصغيرة يساعدها دائمًا في الوصول للحذاء المناسب الذي تريده، لأن المقاس الصغير سهل الوصول إليه على العكس المقاسات الكبيرة خاصة في أحذية السيدات، وهو ما تعاني منه دائمًا البنت الطويلة في عدم توافر مقاسها المناسب.

- توافر ملابسها

لا تتعب البنت القصيرة عادة في البحث والوصول للملابس الجديدة، وذلك لتوافر مقاسها بجميع أقسام محلات الملابس المختلفة.

- توفير النقود

إمكانية حصول البنت القصيرة على مقاستها الصغيرة يوفر لها الكثير من المال، وخاصة لأن تلك المقاسات أرخص من غيرها.

- لاتعاني من برودة الشتاء

تستطيع البنت القصيرة دائمًا تدفئة نفسها في الشتاء القارص، لأنها لا تعاني من قصر أغطية ومفروشات السرير، حيث بإمكانها أن تلف اللحاف عدة مرات عليها بسهولة وبدون أي معاناة.

لا تعاني من مشاكل الارتباط

لا تعاني البنت القصيرة عادة من مشاكل الارتباط الشهيرة، وهو ضرورة الارتباط بالرجل الطويل لأن عادة لا يوجد بالنسبة لها رجل قصير، كما أن بإمكانها أن ترتدي ما تشاء في حفل زفافها من أحذية ذات الكعب العالي، وكذلك التاج المرتفع لتظهر بكامل أناقتها التي تريدها، كل تلك الأمور تحرم منها البنات الطويلة.