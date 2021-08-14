تراند اليوم : الضحك يحسن الذاكرة و يقلل من أعراض الشيخوخة

المشرق

إن كنت تخشى الشيخوخة وتريد الحفاظ على صحتك يدعوك خبراء إلى الضحك، هذا ما أكدته دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة لوما ليندا الأميركية. فقد قسم الباحثون المسنين إلى مجموعتين، عرض على المجموعة الأولى شريط فيديو فكاهياً، فيما لم يُعرض على المجموعة الثانية شيئا، ومن ثم أخضعت المجموعتان إلى اختبار لتحديد مستوى القدرة المعرفية.

وقد أظهرت النتائج أن المسنين الذين شاهدوا الفيلم الفكاهي تحسنت لديهم الذاكرة وانخفض لديهم هرمون الكورتيزول الذي يسبب أضرارا للخلايا العصبية المسؤولة عن الذاكرة، مقارنة بالمجموعة الثانية التي لم تشاهد أي فيلم، بحسب نتائج الدراسة التي أكدت أيضا على دور الضحك في المساعدة على إفراز هرمونات السعادة ما يحسن وظائف جهاز المناعة وبالتالي يحسن نوع الحياة.

وربط الباحثون بين الإجهاد والذاكرة، مرجعين ضعف عمل الدماغ مع التقدم في العمر إلى تأثير الاجهاد على الجسم، حيث بينت الاختبارات أن هرمون الكورتيزول يصيب خلايا عصبية ويتسبب في ضعف الذاكرة وتخفيض القدرة على التعلم إذ إنه يؤثر بحسب الباحثين على المسنين بشكل أكبر نتيجة لتراكم العوامل السلبية خلال السنوات الماضية.