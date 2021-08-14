الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بالـ Baby Doll – صور

أجرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي جلسة تصوير جديدة بال Baby Doll من منزلها، ونالت صورها عددًا كبيرًا من التعليقات الإيجابية والسلبية على حدٍ سواء.

لم ترد على الكلام المؤذي، ولم تلغِ خاصية التعليقات بل تركت الكل يعبر عن رأيه بحرية تامة بما أنها تؤمن بالحريات العامة.

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البعض نصحها باحترام عمرها الذي تخطى ال ٤٩ عامًا بحسب غوغل، لكن عمر هيفا على الويكيبيديا ليس صحيحًا وكنا أول من نشرنا أنها تمتلك ٣ جوازات سفر مع تواريخ ميلادية مختلفة، وكان غوغل صحح تاريخ ميلاد هيفا الحقيقي عدة مرات معتمدًا علينا كمصدر، إلا أن الويكيبيديا كانت تصر على الاحتفاظ بالمعلومة الكاذبة حول عمرها تبعًا لباسبورها المزور والذي يدعي أنها مولودة بتاريخ ١٩٧٦!

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البعض الآخر سألها عن سبب اهمالها لابنتها زينب_فياض ولم لا تلحقها على السوشيال ميديا أو تتواصل معها لتتعرّف على حفيدتيْها، بدلًا من نشر صوره بقميص النوم أو ال Baby Doll.

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عانت هيفا ما عانته، وتخلت عن ابنتها مجبرةً لا مختارةً لتكمل طريقها في عالم الأضواء قبل أن تكبر ابنتها وتتزوج وتنجب من السيد فواز شعبان رجل لبناني يعمل ويعيش الآن مع زوجته زينب في الكويت.

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