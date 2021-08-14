تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول محافظة صلاح الدين برقم التسجيل

الآن برقم التسجيل نتائج متوسط بمحافظة صلاح الدين الدور الاول 2018 ، موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2018 ، ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2018 محافظة صلاح الدين ،نتائج الثالث المتوسط 2018 الدول الأول محافظة صلاح الدين برقم التسجيل، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية صباح اليوم الإثنين عن نتائج الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، وتم نشر كشوفات لأسماء الناجحين عبر موقع الوزارة الرسمي، وبعض من المواقع العراقية الإخبارية الآخرى.

كما وأشارت الوزارة الي انها أتمت كافة الإجرائات الازمة قبل الإعلان عن نتائج الثالث متوسط لهذا العام 2018، وانها تعمل على قدم وساق في الأونة الأخيرة من أجل الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في الموعد المقرر لها.

الآن برقم التسجيل نتائج متوسط بمحافظة صلاح الدين الدور الاول 2018

ان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظة صلاح الدين لهذا العام باتت الأن بين أيدي الجميع، حيث نشرت وزارة التربية العراقية النتائج منذ صباح اليوم عبر موقعها الالكتروني، كما ونشرت نسخة عن النتائج عبر مواقع إعلامية عراقية معتمدة في الجمهورية، وذلك لتشتيت الضغط الشديد علي موقع الوزارة بسبب إقبال الكثير من الطلاب عليه، وهذا الضغط يتسبب في عدم قدرة الموقع علي تسجيل الدخول علي محرك البحث جوجل ، وبهذا الشكل لا يمكن لاحد الحصول علي النتائج.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2018

ان موقع وزارة التربية العارقية متاح الآن ويمكنكم الدخول الي الموقع والاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول، وفي جميع المحافظات العراقية، كما ويمكنكم الدخول الي المواقع التالية، موقع ناجح، وموقع السومرية نيوز، وذلك للحصول علي نتائج الثالث متوسط في جميع المحافظات، حيث ان هذه المواقع معتمدة من قبل وزارة التربية العراقية، والوزارة سمحت لهذه المواقع بنشر النتائج من خلالها، وذلك لتخفيف الضغط الشديد الذي طال من موقع وزارة التربية العراقية اليوم.

ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2018 محافظة صلاح الدين

ان وزارة التربية العراقية أعلنت منذ صباح اليوم الإثنين 10/7/2018 عن نتائج الثالث متوسط لهذا العام 2018 الدول الاول، وبجميع محافظات جمهورية العراق، ونوهت الوزارة بأن رُغم الصعاب التي تواجهها الوزارة المتمثلة في الأزمات الاقتصادية والسياسية، التي ألمت بالبلاد منذ سنوات الا ان سير العملية التعليمية ما زالت محافظة علي وتها وبنيانها، والأجواء الصعبة التي تمر بها العراق، لام تأر علي الجمهورية بل زادتها قوة.

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