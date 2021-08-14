تراند اليوم : محدث .. نتائج البكالوريا 2018 في المغرب – نتيجة الباك résultats bac عبر موقع وزارة التربية الوطنية وموقع تعليم الرسمي

الآن نتائج البكالوريا 2018 في المغرب أو ما تُسمى نتيجة الباك تم إعلانها اليوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018، وجاءت نسبة النجاح في نتائج الباك في المغرب بأكثر من 50% وهذه نسبة تتعدى نسبة النجاح السة الماضية بحوالي 15%، وكان يتهافت على نتائج البكالوريا الكثير من الطلاب والطالبات في تلك المرحلة على موقع وزارة التربية الوطنية وموقع تعليم الرسمي، حيث أنها فترة انتقالية وهي آخر سنة في التعليم المدرسي، ومنها ينتقل الطلاب إلى الجامعات، لذا احصلوا على نتائج البكالوريا 2018 في المغرب.

نتائج البكالوريا 2018 في المغرب

البحث عن نتائج البكالوريا 2018 في المغرب أصبح من أهم مؤشرات البحث هذه الأيام، وخاصةً اليوم حيث من المقرر أن تظهر نتائج الباك 2018 في المغرب اليوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018 وفقاً لما قررته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث انتهت امتحانات تلك المرحلة يوم 8 يونيو 2018، وأخذ المصححون الوقت الكافي لتصحيح أوراق الطلاب وتجهيز نتيجة الباك.

نتائج الباك 2018 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

تعد نتيجة الباك في المغرب هامة للغاية حيث أن تلك المرحلة انتقالية إلى المرحلة الجامعية، والتي فيها يحدد كل طالب مصير حياته وعمله، ويزداد البحث عليها حيث أن موعد ظهور بعد ساعات قليلة من الآن حيث من المقرر أن تُعتمد من السيد وزير التربية الوطنية محمد الحصاد في مؤتمراً صحفياً في غضون ساعات، ومن الجدير ذكره أنها ستُرفع على الإنترنت فور اعتمادها على موقع وزارة التربية الوطنية وموقع تعليم الرسمي.

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2018 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .