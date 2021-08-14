تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 المغرب – موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني .. نتائج الباك بالاسم

نتائج البكالوريا 2018 المغرب أو ما تسمى نتائج الدورة الاستدراكية أو نتائج الباك 2018 الدورة العادية برقم المسار، هذه النتائج سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين الفني، حيث وفقًا لبيان وزارة التربية الوطنية من المؤكد ظهور نتائج البكالوريا في المغرب غداً الجمعة الموافق 22 يوليو، لذا هناك حالة من الترقب والتوتر تحيط بجميع طلاب تلك المرحلة.

نتائج البكالوريا 2018 المغرب

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن موعد ظهور نتائج الباك 2018 عبر موقعها الرسمي وفي الموعد المتواجد أعلاه، سارت حالة من القلق لجميع طلاب نتائج الدورة الاستدراكية 2018 وذلك على الرغم أن جميع الامتحانات جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء بعض الأسئلة التي تميز المتفوقين وأوائل تلك الدفعة، وقد عبر محمد حصاد وزير التربية الوطنية عن سعادته في هذا العام، حيث جاءت نتائج البكالوريا 2018 بالمغرب لتشهد أقل نسبة غش هذا العام.

روابط نتائج الباك 2018

نقدم لكم الآن جميع الروابط التي ستقوم بنقل فاعليات نتائج البكالوريا 2018 المغرب الدورة الاستدراكية أو التي يطلقون عليها نتائج دورة الباك، فالجميع يبحث الآن عنها حتى يستطيع جلبها حين إعلانها بكل سهولة ويسر، لذا قد أكد أيضًا سيادة الوزير، أن موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هو من سيتحمل على عاتقه إعلان نتائج البكالوريا 2018 المغرب الدورة الاستدراكية، وذلك باستخدام رقم المسار.

رابط نتائج الباك 2018 عبر وزارة التربية الوطنية المغربية، من هنا

الدخول عبر الرابط ، سيمكنك معرفة نتائج البكالوريا الباك 2018 بجميع التقديرات لجميع الطلاب المتمدرسين أو الأحرار، كما أكد الوزير، أنه لن يكون هناك مواقع أخرى ستقوم بنشر تلك النتائج، وذلك من أجل رفع مكانة تقنية موقع وزارة التربية الوطنية، كما نود أن نعلمكم أن هذه النتائج فور ظهورها على الرابط أعلاه، ستكون في المدارس اليوم التالي.

رابط نتائج الباك 2018 résultat bac

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2018 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .