تراند اليوم : نتائج بكالوريا 2018 المغرب رابط مباشر نتائج الباك 2018 résultat bac وزارة التربية الوطنية والتكوين نتائج البكالوريا 2018

نتائج بكالوريا 2018 المغرب –من خلال موقعنا نتابع معكم طريقة استخراج نتائج البكالوريا بالمغرب 2018، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المغربية عن موعدين لظهور نتائج الامتحانات الوطنية للبكالوريا 2018 الدورة الاستدراكية وذلك للمتمدرسين والأحرار، حيث ظهرت اليوم الجمعة 21 يوليوز اليوم الجمعة 21 يوليوز 2018 عبر مواقع استخراج نتائج الباك 2018 في المغرب.

وتظهر نتائج المترشحات والمترشحين الدورة الاستدراكية 2018 من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمواقع المخصصة من قبل وزارة التربية الوطنية المغربية لاستخراج نتائج الباك 2018 المغرب résultat bac المقرر ظهورها اليوم عبر مواقع النتائج المخصصة بوزارة التربية الوطنية.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2018، وكذا المسموح لهم باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يوم الجمعة 22 يونيو 2018 في الساعة العاشرة صباحا عبر الأنترنيت والخامسة مساء في المؤسسات التعليمية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الإعلان عن النتائج سيتم في الساعة العاشرة صباحا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين على Taalim.ma، وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وكذا عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع فئات المترشحات والمترشحين. كما سيتم نشر نفس النتائج في الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه بالمؤسسات التعليمية المعنية.

كما تذكر الوزارة المترشحات والمترشحين الأحرار أنه يتعين عليهم مسبقا، وقبل موعد الاعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، الولوج إلى موقع ترشيحات عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma بواسطة رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور التي أعطيت لهم عند التسجيل الأولي، وذلك قصد الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بهم مع القن السري لولوج مسطحةwww.taalim.ma، وبالتالي التمكن من تفعيل بريدهم الإلكتروني بهذه المسطحة للحصول على النتائج التفصيلية.

رابط نتائج الباك 2018 résultat bac

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2018 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .