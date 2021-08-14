تراند اليوم : مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس 1 bein sport MAX تردد بي ان ماكس 2  MAX نايل سات عربسات الجديدة beIN SPORTS بي ان سبورت لايف

مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس 1 bein sport MAX تردد بي ان ماكس 2 MAX نايل سات عربسات الجديدة beIN SPORTS ،تردد بي ان سبورت نايل سات عرب سات الجديدة 2018 مشاهدة جديد ترددات باقة beIN SPORTS بجودة الوضوح العالي HD والذي يرى الكثير من المتابعين والنقاد أن أهم باقة عربية مميزة وفريدة من نوعها في الوقت الحالي هي باقة بي ان سبورت العربية والمعروفة بتسمية ” beIN SPORTS Mena ” وهي باللغة العربية.

من المعروف بأن هذه الباقة تتبع مجموعة بي ان الإعلامية وكان تأسيسها الأول واللبنة الأولى لها قبل 13 عاما مع قناة الجزيرة الرياضية ، وهي من صلب قناة الجزيرة الإخبارية.

وبدأ مشوار الباقة بقناة واحدة سنة 2003 ، لتصبح فيما بعد مجموعة من القنوات بعدها بعامين بالضبط ، وفي سنة 2014 تغيرت المعادلة تماما بعد أن أصبح عدد القنوات 17 قناة كاملة بين المفتوح والمشفر ، ويصبح العمل تحت ماركة شبكة بي ان الإعلامية العالمية والمشهورة على الصعيد العالمي.

تردد قنوات بي ان سبورت

القمر التردد FEC نايل سات 12264 (h) 2/3 نايل سات 12284 (v) 2/3 نايل سات 10853 (v) 2/3 سهيل سات 11547 (v) 2/3

تردد قنوات بي ان سبورت نايل سات 2016

°7 درجات غرب

تردد قنوات بي ان سبورت عربسات 2016

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

وتعد بي ان سبورت المالك الحصري للعديد من المسابقات الرياضية المهمة ، وخصوصا منها ما يهم كرة القدم ، على غرار أبرز الدوريات العالمية مثل الدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والدوري الألماني ، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وكذلك كأس أمم أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس العالم وغيرها من المسابقات الكروية والألعاب الفردية والجماعية.

ويعد مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الثري ناصر الخليفي رئيس القناة حاليا ، بعد أن قدم أيمن جادة استقالته من المنصب ، ليبقى كمعلق ومذيع في الباقة فاسحا المجال للثري القطري الخليفي صاحب الاستثمارات والنظرة المستقبلية للإعلام الرياضي.