تراند اليوم : رابط نتائج البكالوريا 2018 المغرب – نتائج الباك المغربية عبر موقع وزارة التربية الوطنية وموقع التعليم الرسمي بالرقم الوطني

نتائج البكالوريا 2018 في المغرب بالرقم الوطني ستُعلن عبر موقع وزارة التربية الوطنية اليوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018، وذلك عقب اعتماد نتائج الباك في المغرب 2018 من وزارة التربية الوطنية بالمغرب، لذا يتهافت طلاب وطالبات تلك المرحلة عليها من الآن حيث يريدون الاطمئنان على مجهوداتهم طوال العام الدراسي 2018، وسنتابع معكم ظهور نتائج البكالوريا في المغرب.

نتائج البكالوريا 2018 في المغرب

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الباك 2018 في المغرب، ويسيطر القلق على الكثير منهم حيث تأخرت نتائج البكالوريا أكثر من مرة منذ انتهائهم من أداء الامتحانات يوم 8 يونيو 2018، لتصرح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن موعد نتائج الباك 2018 موعدها النهائي اليوم الجمعة، والآن ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر من أجل الاستعداد إلى المرحلة الجامعية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2018، وكذا المسموح لهم باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يوم الجمعة 22 يونيو 2018 في الساعة العاشرة صباحا عبر الأنترنيت والخامسة مساء في المؤسسات التعليمية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الإعلان عن النتائج سيتم في الساعة العاشرة صباحا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين على Taalim.ma، وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وكذا عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع فئات المترشحات والمترشحين. كما سيتم نشر نفس النتائج في الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه بالمؤسسات التعليمية المعنية.

كما تذكر الوزارة المترشحات والمترشحين الأحرار أنه يتعين عليهم مسبقا، وقبل موعد الاعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، الولوج إلى موقع ترشيحات عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma بواسطة رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور التي أعطيت لهم عند التسجيل الأولي، وذلك قصد الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بهم مع القن السري لولوج مسطحةwww.taalim.ma، وبالتالي التمكن من تفعيل بريدهم الإلكتروني بهذه المسطحة للحصول على النتائج التفصيلية

رابط نتائج الباك 2018 في المغرب

وتُعلن نتائج البكالوريا في المغرب 2018 على موقع وزارة التربية الوطنية على الإنترنت فور اعتمادها م قِبل وزير التربية الوطنية محمد الحصاد، كما ستظهر أيضاً من خلال موقع تعليم الرسمي، ومن الممكن الحصول على نتائج الباك عن طريق الرقم المخصص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وهو 0800001122، ومن الجدير ذكره أننا سنتابع معكم أخبار نتائج البكالوريا المغربية حتى تظهر للطلاب ويتم كشف الستار عنها.

رابط نتائج الباك 2017 résultat bac

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2017 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .