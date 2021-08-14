تراند اليوم : نتيجة الثالث متوسط 2018 في العراق الدور الأول – رابط وزارة التربية والتعليم وناجح والسومرية نتائج الثالث متوسط

نتيجة الثالث متوسط 2018 بالعراق وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط 2018 في كافة المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الدكتور محمد إقبال الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نتيجة الثالث متوسط 2018 لـ جميع محافظات دولة العراق الدور الأول، تعتبر الأكثر بحثاً الآن بل والأهم على الإطلاق، كافة مواطني العراق على علم بأن نتيجة الثالث المتوسط على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم الآن، وسبب التأخير في الإعلان عنها هو تأخير كافة المدارس التابعة لـ محافظة كردستان في القيام بإرسال الدفاتر الخاصة بالامتحانات إلى العاصمة بغداد لـ مقر اللجنة المركزية هناك، على أن يتم الإعلان عن النتائج بالتتابع، وفي وقت سابق قد تم الإعلان عن نسبة النجاح، والتي أتت ذلك العام لتتراوح ما بين نحو الـ 71% والـ 87%، لتحتل المركز الأول محافظة الناصرية بنسبة تبلغ نحو الـ 83%، وفي المركز الثاني تأتي محافظة بغداد بنسبة تبلغ نحو الـ 81%.

نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الأول في العراق

وأتت نتيجة الثالث متوسط راميه بظلال واسعة على طلاب وطالبات تلك المرحلة التعليمية، مفيداً محمد إقبالي، وزير التربية العراقية معلناً عن نسب النجاح لكل مادة وهي، العربية 93%، والإسلامية 98%، والرياضيات 85%، واللغة الإنجليزية 77%، والأحياء 92%، والإجتماعيات 68%، والفيزياء 90%، والكيمياء 93%، والآن موعدنا مع الروابط الخاصة بنتيجة الثالث متوسط بكافة محافظات العراق .

نتائج الصف الثالث المتوسط في انتظارها كافة فتيات وأبناء هذة المرحلة المهمة، لإن معالم المستقبل التعليمي لهم يتم تحديد الكثير منه، ولذلك سوف نقوم سوياً بمتابعة نتائج الصف الثالث المتوسط في كافة محافظات دولة العراق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حيث إن تلك الخدمة يتم تقديمها لكافة الطلاب الإعزاء للد من التوتر وإرتياح الأعصاب لهم، وبالأخص بعد تأخر ظهور النتائج، مع العلم بأن موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي سوف يعمل على تبني هذة النتائج على موقعه الخاص، مثله مثل موقع شبكة السومرية أخبار، وموقع ناجح، وكل ما عليك فعله الآن هو متابعة المحافظة الخاصة بك، ورابط نتيجة الثالث الصف متوسط 2018 في كافة محافظات دولة العراق.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث متوسط 2018 في العراق

الطريقة في غاية البساطة والسهولة، بعد أن يتم الظهور لـ نتائج الثالث متوسط بالعراق، سوف نقوم بوضع الرابط بجانب كل محافظة على حده، وبالتأكيد سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بتولي المسؤولية عن ظهور النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وفي الغالب سوف يتطلب من الطالب وضع أسمه، ووضع المحافظة القاطن بها في الخانة التالية، بينما رقم الجلوس سوف يتم كتابته في الخانة الثالثة والأخيرة، وسوف تظهر لك نتيجة الصف الثالث متوسط 2018 خلال دقائق بسيطة في العراق.

موقع النجاح لجلب نتيجة الثالث متوسط 2018 في العراق – روابط موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز وموقع ناجح

مع خالص التمنيات العطرة بمزيد من التفوق والنجاح الدراسي لكافة الطلاب والطالبات، مع العلم بإننا سوف نقوم بمساعدتكم بعرض آخر أخبار نتائج الصف الثالث المتوسط 2018 في العراق حتى اللحظة التي سوف يتم الإعلان فيها عن ظهور النتيجة، كما سوف نقدم يد العون لكافة الطلاب، حيث في حالة مواجهتك أى صعوبات في حصولك على النتائج، كل ما عليك فعله هو ترك أسم الطالب، وأسم المحافظة، ورقم الجلوس في صندوق التعليقات، وسوف نأتي لك بالنتيجة بعون الله.

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