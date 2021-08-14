تراند اليوم : بالرقم الامتحاني نتائج الثالث متوسط الرصافة الاولى – نتائج الثالث متوسط الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة الدور الاول 2018

فهناك عدد من الطلاب قالوا انهم غير مستمتعين بالعطلة الصيفية وذلك بسبب خوفهم من النتائج الخاصة بالثالث متوسط، والتي يتم الان انتظارها لمعرفة نتائجهم، والتي تأخرت الوزارة في الاعلان عنها، هذا الامر الذي سيكون له تأثير كبير ان تاخر اكثر من اللازم، لهذا قمنا بمتابعة الاخبار الجديدة الواردة من الوزارة لمعرفة اخر الاخبار.

فقد اكدت لنا مصادر خاصة من داخل التربية والتعليم عن انه خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالثالث متوسط في محافظة الرصافة الاولى والثانية والثالثة للدور الاول 2018، ولجميع الطلاب في المحافظات العراقية الاخرى، وسيكون الاعلان بالتزامن مع بعضها البعض في المحافظات المصرية.

فيما ينتظر كثير من الطلاب المتوفقين الاعلان عن اسماء المتفوقين في نتيجة الثالث متوسط على مستوى جميع الفروع اضافة الى توزيع النسب الخاصة بالنجاح بالترتيب بكافة المحافظات العراقية، وبالاخص في محافظة الرصافة الاولى والثانية والثالثة، والتي فيها نسبة النجاح اكبر من غيرها، وقد وصلت فيها الى ما نسبته 78% من الناجحين في الثالث متوسط .

يجدر الاشارة الى اننا في موقع مجلة الاخباري نسعى لان نكون الاوائل في نقل النتائج الخاصة بالثالث متوسط في الرصافة الاولى والثانية والثالثة وجميع المحافظات العراقية، وارفاق جميع الكشوفات الخاصة بهم عبر مقالنا هذا فور الاعلان عن النتيجة الخاصة نتيجة الثالث المتوسط بعد اعلانها من وزارة التربية العراقية، وبالامكان التعليق في تعليقات الموضوع بالاسم والرقم الامتحاني والمحافظة الخاصة بهم محافظة الرصافة الاولى او الثانية او الثالثة، وسنقوم بالرد على تعليقكم بالنتيجة الخاصة بكم في الثالث متوسط بالتزامن مع اعلان وزير التربية العراقي نتيجة الثالث الاعدادي ونسب النجاح في جميع المحافظات العراقية، هذا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في الحياة العلمية والعملية الخاصة بكم طلابنا الاعزاء.

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