تراند اليوم : رابط نتائج البكالوريا 2018 المغرب men.gov.ma بالرقم الوطني نتيجة الباك 2018 المغرب “resultat bac 2018 maroc “

نتائج البكالوريا 2018 résultat bac في المغرب بالرقم الوطني، resultat bac 2018 maroc، والتي من المقرر ظهورها يوم الجمعة 22 جوان 2018 بالإرساليات القصيرة، على أن يتم الإعلان الرسمي يوم الأحد 24 جوان الجاري، حيث نتابع معكم ظهور نتائج البكالوريا فى المغرب والتي اعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، عن ظهور نتائج الباك 2018 للمرشحين والمرشحات الأحرار على موقعها الرسمي حيث نتابع معكم موقع نتائج البكالوريا 2018 والذي خصصته وزارة التربية الوطنية بالمغرب استخراج نتائج الطلاب.

نتائج البكالوريا 2018 المغرب résultat bac ،وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا، الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا خلال الدورة الرئيسية 2018 ، 130280 ألف مترشحا.ويتوزع هؤلاء التلاميذ على 105920 تلميذا مرسما بمعاهد عمومية و19114 مترشحا من مؤسسات للتعليم الخاص، إضافة إلى 5246 مترشحا بصفة فردية.ويتوزّع عدد المترشحين بين 76633 من الإناث و53647 من الذكور.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في بلاغ لها الاثنين 18 جوان الجاري، أنه بإمكان المترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج البكالوريا دورة 2018، التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر إجمالي قدره 600 مليم.

رابط نتائج الباك 2018 résultat bac

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2018 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .