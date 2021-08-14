تراند اليوم : شاهد .. مغاربة يمنعون مشجعون من رفع علم اسرائيل في المدرجات الروسية

موسكو / الخليج 365

وقع شجار بين مشجعين مغاربة وأشخاص بعد محاولتهم رفع العلم الاسرائيلي في مدرجات ملعب "أولمبيكس كومبليكس لوزنيكي" بالعاصمة الروسية، موسكو عقب نهاية مباراة المغرب والبرتغال.

وبحسب التفاصيل، فإن "عددا من المشجعين "الإسرائيليين" الذين حضروا المباراة، قاموا برفع العلم "الإسرائيلي" فور انتهاء مباراة منتخبي المغرب والبرتغال، وفي أعقاب ذلك وقع صدام بينهم ومجموعة من مشجعي المنتخب المغربي الذين لم يرق لهم ما حدث".

وأظهرت الكاميرات، اقتراب مشجعين للمنتخب المغربي من المشجعين الإسرائيليين، وإمساكهم بالعلم في محاولة للتخلص منه ومنعهم من رفعه.

وودع المنتخب المغربي المنافسة على كأس العالم بعد خسارة المباراة أمام نظيره البرتغالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

رجال المغرب الشرفاء يمنعون مشجعاً من رفع علم الكيان الصهيوني المحتل في ملعب المباراة .. تحية لهذا الشعب الحر 👍🏻🇲🇦#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/U3OcSd6UhN — أحمد خالد المسفر (@almesfr) June 20, 2018

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