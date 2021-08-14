تراند اليوم : موقع السومرية نيوز نتيجة الثالث متوسط محافظة الكرخ الاولى الدور الاول 2018

موقع السومرية نيوز نتيجة الثالث متوسط محافظة الكرخ الاولى الدور الاول 2018، حيث سوف يتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بطلاب الثالث متوسط في المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة، وسط الاجراءات المشددة من قبل وزارة التربية العراقية على لجان التصحيح، من اجل الانتهاء من عمليات الرصد النهائية والمراجعة ورفع النتائج للسيدالوزير للقيام باعتمادها واعلانها عبر المواقع الرسمية وقناة الفضائية التربوية، من اجل جعل الطلاب والطالبات يشعرون بالراحة بعد معرفة النتيجة الخاصة بهم، لهذا سوف نضع بين ايديكم رابط مباشر لموقع السومرية نيوز نتيجة الثالث متوسط محافظة الكرخ الاولى الدور الاول 2018.

فبعد انتظار وترقب كبير من قبل الطلاب والطالبات في الثالث المتوسط وهم بانتظار معرفة موعد الاعلان عن النتيجة الخاصة بهم، من اجل الانتهاء من هذا الهم الكبير والاستمتاع بالعطلة الصيفية لعام 2018، اصبح الان بامكانهم معرفة النتيجة الخاصة بهم في محافظة الكرخ الاولى وجميع المحافظات العراقية اليوم، حيث سيتم اعلان النتائج الخاصة بنتيجة الثالث متوسط محافظةالكرخ الاولى الدور الاول 2018 اليوم.

فرغم الحرب الدائرة في بعض المدن العراقية، الا ان الطلاب والطالبات استطاعوا تقديم الامتحانات الخاصة بهم بشكلها الكامل، وقد كانت نسبة النجاح في هذا العام اكبر من غيرها في الاعوام الماضية، حيث وصلت نسبة النجاح في هذا العام الى ما يقارب نسبة 78% في جميع انحاء المحافظات العراقية، الامر الذي ينذر بالخير الكبير من الاجيال القادمة.

كما طمأن السيد مدير التربية والتعليم بالكرخ الاولى جميع الطلاب بان نسبة النجاح كبيرة هذا العام، وان الرسوب كان قليلة جدا، لهذا سوف يتم نشر النتائج الخاصة بالطلاب فورا عبر صحيفة وطن الاخبارية موقع ناجح وموقع السومرية برقم الامتحان نتيجة الثالث متوسط 2018 محافظة الكرخ الاولى الدور الاول ، لجميع الطلاب والطالبات اونلاين وحصريا.

وسعيا منا لنوفر على الطلاب معرفة النتيجة الخاصة بهم، سوف نقوم باضافة كشوفات الناجحين في نتيجة الثالث متوسط 2018 بمحافظة الكرخ الاولى فور الاعلان عن النتيجة عبر المواقع الرسمية، كما يمكن التعليق اسفل مجلة بالاسم والرقم الامتحاني لمعرفة النتيجة الخاصة بكم.

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