تراند اليوم : القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي تعلن السيطرة على مطار الحديدة بالكامل

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة وأن الطواقم الهندسية تعمل على إزالة الألغام، التي زرعها الحوثيون من محيطه.

وقال مراسل قناة "RT" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، بسطت سيطرتها على 95% من مساحة المطار، مضيفا إنها اقتحمت المطار من محورين الشرقي والغربي.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن القوات اليمنية تمكنت بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية من الدخول، اليوم الثلاثاء، إلى المجمع الرئيسي لمطار الحديدة الدولي في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري يمني: "إنهم اقتحموا المطار".

وقال شاهد عيان للوكالة أن قوات يمنية اقتحمت المطار بعد معارك عنيفة نشبت صباح اليوم الثلاثاء بينها وبين الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على المطار الرئيسي للحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأناضول التركية أن "القوات الحكومية اقتحمت المطار، وتخوض اشتباكات عنيفة في محيطه".

ولفت المصدر، إلى أن الحوثيين يقومون بقصف المطار بقذائف الدبابات والمدافع بعد اقتحامه من قبل القوات الحكومية.