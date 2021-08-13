تراند اليوم : رابط نتائج البكالوريا 2018 حسب الاسم "الدور الثاني" moed.gov.sy درجات نتائج شهادة البكالوريا 2018 علمي وادبي برقم الاكتتاب المرحلة الثانية دمشق

استخرج نتائج البكالوريا في سوريا الدور الثاني للعام 2018 مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني للشهادة البكالوريا العلمي والادبي برقم الاكتتاب والاسم والمدرسة.

حيث يبحث الكثير من طلاب البكالوريا عن موعد ارابط نتائج امتحانات البكالوريا 2018 الدور الثاني، وروابط مباشرة لنتيجة البكالوريا للعام 2018 بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم في سوريا أكدت أن نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا الدور الثاني ، ستظهر خلال ساعات، حيث جاري الن عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا لامتحانات البكالوريا الدور الثاني، على أن تعلن رسميا عبر موقع وزارة التعليم .

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 الدور الثاني برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com