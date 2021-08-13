تراند اليوم : من هو عثمان العمير

عثمان العمير الشخصية التي اثارت جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية والذي عمل في مهنة الاعلام لمدة لا تقل عن الاربعين عاما والذي ترأس فيها الكثير من المناصب والمقاعد المختلفة والذي تحدث ايضا عن علاقته بوزارة الاعلام والتي ذكر ان مشكلته معهم في وجود حساسية بينه وبينهم بسبب الرقابة والموصوف بالليبرالية من قبل المملكة العربية السعودية والتي لم ينفيها بل عبر عن موقفه بقوله ( انا ليبرالي منذ نعومة اظافري ) والذي ياخذ علي عاتقه موقف اقصاء الاخوان المسلمين كما يدعم العمير التعامل مع ايران ودعمها ومجاراتها .

من هو عثمان العمير

من هو عثمان العمير هو صحفي سعودي من محافظة الزلفي في مدينة نجد بالمملكة العربية السعودية والذي عمل كناشر ورئيس تحرير صحيفة ايلاف الالكترونية كما تملك ايضا مجموعة ماروك سوار وهي من اكبر مجموعة نشر صحفي في المغرب العربي والمقيم ايضا في لندن ومراكش المغربية وهو ينتمي الي الالحاد أي لا ديانة له .