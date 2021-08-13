تراند اليوم : موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2018 الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2018 .. تخصصات تنسيق المرحلة الثالثة

من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر ،بعد غد الاثنين ، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة والحد الادنى والاعلى لتنسيق المرحلة الثالثة لجميع الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية .

ستكون عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق ستكون منتظمة على الموقع الإلكترونى الخاص بالتنسيق، ومعامل التنسيق بالجامعات تستقبل الطلاب لتنسيق الرغبات بالمجان على أيدى موظفين مؤهلين تماما لهذه العملية، والتي من المتوقع ظهور تنسيق المرحلة الثالثة 2018 للثانوية العامة يوم الأحد القادم أو الأثنين كحد أقصي لظهور تنسيق المرحلة الثالثة 2018.



شروط المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة :-

وسيكون أن الحد الأدنى دائمًا للمرحلة الثالثة يكون 50% لكافة الشعب، سواء الشعبة الأدبية أو العلمية بقسميها علمي علوم وعلمي رياضة.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى ٣٢٠ درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب ١٤٤٠٥٩ طالب وطالبة، فيما و بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٨٥ درجة فأكثر أى بنسبة 69.51 % لأقل من ٣٢٨ درجة بعدد طلاب ٥٣٨٦٤ وبإجمالى عدد طلاب ١٩٧٩٢٣، وسوف يتم إغلاق باب التنسيق في المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018 خلال الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 27/7/2018 .

وكانت المؤشرات اﻷولية لتحليل نتائج تنسيق المرحلة اﻷولى والمجمعات التكرارية للناجحين قد كشفت نسب الحاصلين على 85% حتى 95% بشعبتي العلمي استمرار الارتفاعات المتوقعة للقبول بالكليات المتاح بها أماكن لطلاب المرحلة الثانية عن العام الماضى ولكن بصورة أقل عن المرحلة اﻷولى، بسبب تقارب النسب فى نسبة الحاصلين على تلك المجاميع العام الحالى والعام الماضى مع استمرار تأثير زيادة أعداد الناجحين الذين يتركزون بنسب كبيرة فى الشرائح المجموعية حتى 75%.