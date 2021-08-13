تراند اليوم : سبب اعتقال سفر الحوالي

تعرض الداعية السعودي سفر بن عبد الرحمن بن احمد بن صالح بن غانم ال غانم الحوالي من مواليد 1955 ميلادي والذي يحمل الجنسية السعودية والمولود في منطقة الباحة والتي تمت عملية مداهمه منزلة واعتقاله هو وابنائه من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية ويعرف سفر بانه رجل دعوة بارز في المملكة والذي فلماذا تم اعتقاله واعتقال ثلاثة من ابنائه ويذكر انه المملكة العربية السعودية قد اصدرت حملة لمواجهه كل رجال الدين والمثقفين والمفكرين ووضع الحدود اللازمة للجميع والتي لا يمكنهم تخطيها كما ذكر بعض المسؤولين وينتمي الحوالي لمذهب السنة والجماعة والحاصل علي دكتوراه في العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة والممتهن لرئاسة الحملة العالمية لمقاومة العدوان .

لماذا تم اعتقال الحوالي

يعد الحوالي من ابرز الشيوخ في المملكة وهو داعي اسلامي تم اعتقاله من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية برفقه اولاده الثلاثه علي خلفية اصدار كتاب للداعية سفر والتي كان ينتقد به الاسرة الحاكمة وتم تاكيد الخبر من قبل مصادر مقربة من الداعية الحوالي في اطار ان السلطات لم تلعن او تعلق عن خبر اعتقال الحوالي .