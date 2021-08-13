تراند اليوم : نتيجة التظلمات برقم الجلوس .. الأن نتيجة التظلمات للثانوية العامة 2018

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الطلاب الحاصلين على درجات في تظلمات الثانوية العامة 2018

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ميعاد فتح باب التظلمات،كيفية تقديم التظلم على النتيجة

كيفية معرفة درجات التظلم ,قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في التظلم من نتيجتهم في مادة أو أكثر، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 18-7-2018 ولمدة شهر كامل حتى يوم 18-8-2018.

اسماء الحاصلين على درجات فى تظلمات الثانوية العامه 2018 ،قدم الآلاف من طلاب الثانوية العامة، الأحد، بطلبات للمديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات، للتظلم من درجاتهم بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة،نتيجة التظلمات موقع وزارة التربية والتعليم ،نتايج تظلمات الثانويه 2018 نتيجه تظلمات الثانويه العامه , كيفية معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة اعرف النتائج حالاً بالاسماء نتائج التظلمات بالاسماء 2018 , يتسائل الكثير من الطلاب عن كيفية عمل تظلمات الثانوية العامة ومكان عملها وطريقة عملها, واستقبلت المديريات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم لتقديم الطلبات، ودفع الرسوم المقدرة بـ 100 جنيه عن المادة الواحدة، يستردها الطالب إذا ثبتت أحقيته فى الدرجات، ويستمر فتح باب التقدم لمدة شهر من خلال موقع التظلمات و بوابة الحكومة المصرية الان ,نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2018 .

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عدد الطلاب القائمين بالتظلمات لهذا العام :

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2018 الاسكندرية ,وأشار عبد الحكم إلى أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الثانوية العامة قد بلغ (46000 ) طالب/ طالبة، وقد سجلت مواد الفيزياء، بصدارة المواد المتظلم من نتائجها

وصرح العديد من المصادر العاملة فى لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية قامت باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016/2018 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من

ولقد تم الاعلان عن العديد من النتائج ومنها.

تحديث 7/8/2018 :

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من نتائج تظلمات الثانوية العامة 2018-2018 للطلاب بالمواد التى تم فحصها ومراجعتها وإعلانها فى لجان النظام والمراقبة التابع لها التلميذ .

وجائت مادة الفيزياء في صدارة المواد المتظلم من نتيجتها ، وذلك بعد تسجيل 46000 تظلماتهم علي موقع وزارة التربية والتعليم ، وقامت لجان النظام والمراقبة “الكنترولات” باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016 /2018