تراند اليوم : فروع كوتون اون في الرياض

كوتون اون مجموعة من سلسلة محلات بيع الملابس النسائية في المملكة العربية السعودية والتي تتسم ايضا بعمل تخفيضات وتنزيلات هائلة يستطيع الاستفادة منها المشترين وتتميز ايضا سلسلة محلات كوتون اون بانها من ضمن افخم وارقي الملابس النسائي في المملكة ومدنها والتي تتسم ايضا بالعصرية والاناقة ومواكبة عالم الموضة والازياء وتعرض كوتون في سابقة غريبة عن خصومات كبيرة والتي قد تصل الي 70 % من سعر المنتج المعروض لديها مما جعل الكثير يسال عن فروع واماكن تواجد كوتون اون .

فروع كوتون اون في الرياض

فروع كوتون اون المتواجدة في المملكة العربية السعودية بامتداد مدنها والتي تتميز باستوحائها من الثقافة الاسترالية المميزة والراقية للرجال والنساء والتي تمكن المستهلك من اقتناء كل ما يلزم من ملابس واكسسوارات واحذية داخل كوتون اون ( COTTON ON ) والتي تقع في حي السليمانية ، شارع الأمير ماجد ، طريق الملك عبدالله .