تراند اليوم : مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٨ : جدول مؤشرات تنسيق المرحله الثانيه 2018 وتنسيق الكليات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٨ ، الأن لكم جدول مؤشرات تنسيق المرحله الثانيه 2018وتنسيق الكليات ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، الان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية ، أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية ،وانخفض تنسيق الحد الادني لكلية طب بيطري في عدد من الجامعات لعلمي علوم ، وكذلك الحد الادني لكلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة ، بينما وصل الحد مجموع درجات دخول كلية علوم 79.7 % واسماء الكليات الباقية للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018-2019 لطلاب الثانوية العامة الدور الاول والثاني.

نتيجة المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2018 والحد الادني للكليات

نتيجة المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2018 والحد الادني للكليات

وحسبما اعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2018 بإجمالي 170 ألف طالب و200 طالب ، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 395 درجة بنسبة 96.3%، والحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات 370 درجة بنسبة 90.2%، والحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ” علوم” 392.5 درجة بنسبة 95.7%، والحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ” رياضة” 369 درجة بنسبة 90%، والحد الأدنى لكليات العلوم “رياضة” 327 درجة بنسبة 79.7%.

أما الحد الأدني لكلية الألسن “علوم” 384.5 درجة بنسبة 93.8%، والحد الأدني لكلية الألسن ” رياضة ” 385.5 درجة 94%، اما الحد الأدنى لكلية الإعلام” علوم” 389 درجة 94.9%.

والحد الأدنى لكلية الاعلام” رياضة” 364.5 درجة 89%. والحد الأدنى لكلية العلوم “علوم” 384 درجة 93.7%، والحد الأدنى لكلية العلوم ” رياضة” 326 درجة 79.5%، والحد الأدنى لكلية الآثار 364.5 درجة، بنسبة 88.9%، اما الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 377 درجة، بنسبة 92%. أما الحد الأدنى لكلية الفنون الجميلة ” فنون” 370.5 درجة بنسبة 90.4%، والحد الأدنى لكلية الفنون الجميلة ” عمارة” 377.5 درجة بنسبة 92.1%.

الحد الادني لتنسيق كليات التجارة 2018

الحد الأدنى للتجارة بتجارة انتساب المنصورة 320.5 بنسبة 78.2% وتجارة سوهاج 322.5 وتجارة جامعة السويس 322.5 بنسبة 78.6%، وتجارة أسيوط 323 بنسبة 78.5%، وتجارة جامعة السادات 324.5 بنسبة 79.1%، تجارة بنى سويف 325.5 بنسبة 79.4%، تجارة شبين الكوم 327.5 بنسبة 79.9% تجارة العريش 332 بنسبة 81%، تجارة بنها 333 بنسبة 81.2%، تجارة عين شمس 335.5 بنسبة 81.8%، تجارة بورسعيد 336 بنسبة 81.9%، تجارة الإسماعيلية جامعة قناة السويس 337 بنسبة 82.2%، وتجارة طنطا 337.5 بنسبة 82.3%، تجارة القاهرة 340.5 بنسبة 83%، تجارة كفر الشيخ 345 بنسبة 84.1% تجارة الزقازيق 352.5 بنسبة 86%، تجارة الإسكندرية 354 بنسبة 86.3%.

الحد الادني لتنسيق كليات التربية 2018

وتوقف الحد الأدنى لكليات التربية عند كلية تربية حلوان 361.5 بنسبة 88.2%، تربية طنطا 375 بنسبة 91.5% تربية عين شمس 373 بنسبة 91% تربية شبين الكوم 373 بنسبة 91%، تربية المنيا 372 بنسبة 90.7%، تربية بنها 371.5 بنسبة 92.9%، تربية السادات 367 بنسبة 89.5 %.

تنسيق كليات المرحلة الثانية 2018 علمي وادبي في تنسيق الثانوية العامة 2018-2019

الحد الادني لتنسيق كليات العلوم 2018

الحد الأدنى للعلوم بعلوم رياضة قنا بجنوب الوادى 327 درجة بنسبة 79.7%، علوم رياضة سوهاج 329 بنسبة 80.2%، علوم رياضة أسوان 330 بنسبة 80.4%، علوم رياضة أسيوط 331 بنسبة 80.7%، علوم رياضة دمياط 333.5 بنسبة 81..3%، علوم رياضة المنيا 336.5 بنسبة 82%، وعلوم رياضة الفيوم 336 بنسبة 81.9%، علوم رياضة بنى سويف 338 بنسبة 82.4%، علوم رياضة بنى سويف 338 بنسبة 82.4%.

وتنسيق علوم بنى سويف علوم 340.5 بنسبة 83 %، علوم العريش رياضة 340 بنسبة 82.9%، علوم رياضة جامعة السويس 340.5 بنسبة 83%، علوم رياضة الإسماعيلية 341.5 بنسبة 83.2%، علوم رياضة الزقازيق 343 بنسبة 83.6%، وعلوم رياضة الفيوم 345.5 بنسبة 84.3%، علوم رياضة بنها 349 بنسبة 85.1% علوم رياضة المنصورة 355.5 بنسبة 86.7%، علوم القاهرة رياضة 361.5 بنسبة 88.2 %.