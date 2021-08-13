تراند اليوم : اعلان نتائج السادس مهني والتمريض 2018 بغداد البصرة : نتائج سادس مهني 2018 بالاسم تحميل نتائج السادس المهني 2018 والتمريض الدور الاول النجاح

نوافيكم بروابط الاستعلام المباشرة عن كافة نتائج السادس المهني في العراق للدور الاول من العام 2018 ، والتي بدأت بالظهور في بعض المدن والمحافظات العراقية ، على أن يتم الكشف عن نتائج باقي المحافظات خلال ساعات والأيام القادمة وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت بشكل رسمي.

حيث يترقب طلاب السادس المهني اعلان نتائج السادس هذا العالم للتعرف على نتائج امتحاناتهم النهائية ، حيث يسود حالة من الترقب الشديد بين اوساط الطلاب قبيل اعلان النتائج.

حيث ننشر لكم رابط مباشر للاستعلام عن كافة نتائج السادس المهني في العراق، من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع بكل سهولة على كافة نتائج السادس المهني 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.