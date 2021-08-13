تراند اليوم : تنسيق الدبلومات الفنية 2018 نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2018 نظام 3 سنوات ن ظهرت الآن نتيجة تنسيقات الدبلومات الفنية 2018 بجميع المحافظات برقم الجلوس، حيث أعلنت مصادر خاصة بداخل وزارة التربية والتعليم بجمهورة مصر العربية أن نتيجة تنسيقات الدبلومات الفنية لهذا العام تم الإعلان عنها من قبل الوزارة صباح اليوم وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

كما وانها أعلنت عن نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات المصرية وبسبب الضغط الشديد على موقع وزارة التربية والتعليم يسرنا ان نطلعكم على نتيجة تنسيقات الدبلومات الفنية 2018 بجميع المحافظات برقم الجلوس وفي جميع المدارس الصناعية والتجارية والزراعية.

نتيجة تنسيقات شهادة الدبلومات الفنية للتعليم الزراعي والتجاري والصناعي 2018

متابعينا العذاء بعد طول إنتظار قامت وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية مصر العربية بالإعلان عن نتيجة تنسيقات الدبلومات الفنية لهذا العام 2018، كما وسنطلعكم على نتيجة تنسيقات شهادة الدبلومات الفنية للتعليم الزراعي والتجاري والصناعي 2018، في جميع المحافظات المصرية وهي: محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء –ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان –محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الدبلومات الفنية 2018 الآن بجميع المحافظات

أصدر وزارة التربية والتعليم صباح اليوم نتيجة تنسيقات الدبلومات الفنية 2018 بجميع المحافظات برقم الجلوس، ولكن بسبب الضغط الشديد على موقع وزارة التربية والتعليم لم يتمكن جلة من الطلاب الحصول على نتائجهم بسبب الضغط الشديد على الموقع، ولهذا تقدم لكم موسوعة الجمهور خدمة مجانية وهي معرفة نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام 2018، وذلك من خلال كتابة تعليق أسفل الجمهور بالأسم ورقم الجلوس، وسيقوم فريق عمل موسوعة الجمهور برالرد عليكم على الفور، وكل عام وأنتم بخير.

قواعد قبول التنسيق لطلاب الشهادات الفنية 2018 والكليات التي من المقرر قبولهم

نقدم لكم تغطية مستمرة للتنسيق والقبول في الكليات لطلبة الدبلومات الفنية لكافة الشعب (الصناعي، الزراعي، التجاري)، فقد بدأت الأنشطة الخاصة على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية بشكل مكثف لتنسيق جميع الطلبة والطالبات الحاصلين على مختلف الشهادات المتوسطة.

وحرصاً من وزارة التعليم العالي على أبنائها الطلاب فقد قامت الوزارة على موقع التنسيق الرسمي بالإعلان عن قواعد قبول كافة الطلبة والطالبات الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية “3 سنوات” وما يعادلها بالمعاهد الفنية التجارية المتوسطة وكذلك بمختلف الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي وتكون فترة الدراسة بها لمدة عامين، وطبقاً للقرار الوزاري رقم 1487 بتاريخ 27/12/1990 فقد تضمنت القواعد قبول أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية بالمعهد الفني التجاري بالعريش بحد أدنى 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.

قواعد وشروط قبول الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات لعام 2018/2019

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

فتح باب القبول بالكليات المختلفة

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير ظهور اى تحديثات جديدة خاصة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجديد 2019/2018 فتابعنوا.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية ونصائح تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الرسمي