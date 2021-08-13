تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2018 العراق

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2018 العراق ،وأعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، موعد إعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الاول 2018، حيث من المقرر أن ينشر موقع وزارة التربية العراقية كشوفات أسماء الطلبة الناجحين في إمتحان الدول الأول للعام الدراسي 2016-2018 في الساعات القليلة القادمة.

وأشار الموقع أن لجان تصحيح أوراق إختبارات السادس الإبتدائي، أوشكت على الإنتهاء من تصحيح وتدقيق ورصد الدرجات، هي باتت عملية التصحيح في المراحل الأخيرة، على أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي .

وبين مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لدى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي فاقت نسبة نجاح الدور الماضي، مؤكداً أن ذلك يرجع لجهود طواقم الوزارة وإداراتها التعليمية في مختلف مديريات العراق التعليمية، ودورها الحثيث في نجاج العملية الإختبارية وتوفير أجواء هادئة للطلبة، وإلتزامهم بتعليمات المعلمين والمعلمات وقرارات وزارة التربية العراقية .

موقع وزارة التربية العراقية- نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أنهى طلاب وطالبات السادس الإبتدائي في مختلف مدن ومحافظات العراق تأدية إختبارات الدور الأول للصف السادس الإبتدائي، مطلع الأسبوع الماضي، وعلى الفور باشرت كنترولات التصحيح بمديرات محافظات العراق بتصحيح أوراق اللإختبارات، على أن يتم الإعلان عن النتائج مطلع شهر رمضان وتحديداً في 4 رمضان 2018 .

موقع وزارة التربية العراقية، ينفرد حصرياً بداية من 4 رمضان بنشر كشوفات أسماء الطلبة الناجحين، تشمل درجات الطالب في كل مادة، علماً أن علامة المادة الواحدة 100، والمجموع 800 مُقسم على ثمان مواد قاموا بتقديمها الطلبة في لجان الإختبارات، حيث يتوجب على الطلبة أن يحصلوا على معدل جيد لإجتياز المرحلة الإبتدائية والإنتقال إلى المرحلة المتوسطة .

وعن طريقة الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2018 في العراق، على الطلبة والطالبات الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية وإدخال إسم الطالب، وإسم المحافظة للتعرف على النتيجة .