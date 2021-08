تراند اليوم : كيف تعالج نزلات البرد طبيعياً ؟

وكالات / مشرق نيوز

تكثر الاصابه بنزلات البرد والانفلونزا مع دخول فضل الشتاء ومن اشهر ادويه البرد هو العلاجات الطبيعيه التي تساعد في تخفيف تأثير البرد والانفلونزا وتساعد احيانا في سرعه الشفاء

ومن اشهر العلاجات الطبيعيه للبرد:

1- فيتامين C:

الاشخاص اللذين يتناولون فيتامين C اقل عرضه بنسبه 50% بالاصابه بنزلات البرد, ولكن الاكثار من تناول فيتامين c يسبب الاسهال.

2-حساء الدجاج:

يخفف اعراض البرد ويهدئ من احتقان الانف, وتساعد في التهدئه من التهابات الحلق والجهاز التنفسي.

3-الشاي الساخن:

يخفف من احتقان الانف ويرطب الحلق بالاضافه لاحتواء الشاي الاخضر والاسود علي مضادات الاكسده والتي تساعد في مقاومه البرد.

4-الليمون الدافئ بالعسل:

يحتوي الليمون علي فيتامين C المقاوم للبرد ويساعد الليمون الدافئ بالعسل علي ترطيب الحلق وتهدئه التهابات الجهاز التنفسي.

5-الغرغره بالمياه المالحه:

الغرغره بالمايه المالحه الدافئه تساعد علي تهدئه التهاب الحلق, والمضمضمه 4 مرات يوميا بالمياه المالحه الدافئه تساعد علي الحفاظ علي ترطيب الحلق, استخدم معلقه ملح صغيره علي كوب من الماء الدافئ.

6-دهان المنتول النعناع:

بعد ايام من العطس ومسح الانف تلتهب المنطقه المحيطه بالانف, ويستخدم دهان المنتول لتهدئه الاتهابات بدهانه حول الانف, ويمكن دهانه علي الصدر والجبهه والزور لتهدئه الالام لانه يحتوي علي نسبه مخدر خفيفه جدا تساعد علي الشعور بتحسن, بالاضافه الي ان العلاج بالابخره التي تحتوي علي المنتول تساعد علي تهدئه الكحه وتوسعه الشعب الهوائيه.

عند الاصابه بنزلات البرد ينصح بالراحه التامه وشرب السوائل الدافئة والحفاظ علي ترطيب الجسم ودفئه.

ملاحظة هامة :

في بدايات الرشوحات ونزلات البرد يكون الالتهاب فيروسياً وتلزم العلاجات الطبيعية لدعم مناعة الجسم والتغلب على الدخيل الفيروس ولكن في حال لم يتغلب الجسم عليه فتنشط البكتيريا وتحدث المضاعفات كنزلات الشعب الهوائية وفي هذه الحالة وجب التوجه لطبيبك أو الصيدلي لتناول مضادات الالتهاب للقضاء على الجراثيم المسببة للمرض والشفاء التام.