تراند اليوم : عمدة مدينة شيكاغو يلتقي الاعلاميين الدكتور جمال المجايدة وحنين الداود

شيكاغو / مشرق نيوز

التقي عمدة مدينة شيكاغو والأمين العام السابق للبيت الأبيض الأمريكي٬ رام إيمانويل٬ مع الاعلامي الدكتور جمال المجايدة من المجلس الوطني للاعلام بدولة الامارات .

تم اللقاء خلال حفل اقامه ايمانويل بنادي / لاكي سترايك / الرياضي تكريما للوفود الاعلامية الدولية التي غطت الدورة 25 لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)٬ بمدينة شيكاغو الامريكية .



كما التقي عمدة مدينة شيكاغو مع الاعلامية حنين الداود مديرة شركة ايريس ميديا للخدمات الصحافية بابوظبي , ودار حوار بحضور عدد من كبار مساعديه حول انطباعات الاعلاميين العرب عن القمة وحول مدينة شيكاغو التي تستضيف لاول مرة قمة تاريخية بهذه الضخامة والتي وصفت بانها الاكبر لحلف الناتو منذ تأسيسه قبل 60 عاما .

واعرب عن امله في قيام حوار حضاري بين الجانبين العربي والامريكي يتم خلاله تطوير مناخ متميز من التسامح٬ تتفاعل فيه مختلف الثقافات والديانات٬ في إطار من الاحترام والانسجام



وبخصوص احتضان شيكاغو لقمة الناتو٬ أشاد عمدة المدينة باحتضان أكثر المدن الأمريكية تمثيلا للطابع الأمريكي٬ قمة تجمع العالم أجمع٬ معبرا عن الأمل في أن تحقق مدينته مكاسب اقتصادية جمة٬ لاسيما وأنها تعد ثاني مدينة صناعية بالولايات المتحدة.

و تعتبر شيكاغو ثالث اكبر المدن الامريكية وهي من أهم المراكز المالية العالمية .