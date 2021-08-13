تراند اليوم : سيدة أعمال سعودية تعرض مليونا و330 ألف دولار لمن يتزوجها مسيارا

الرياض – مشرق نيوز –

عرضت سيّدة أعمال سعودية تبلغ 33 عاما عبر وسائل الإعلام،( 55 مليون ريال ) أي ما يعادل مليوناً و330 ألف دولار، لمن يتزوّج منها "مسياراً".

وأوضحت سيدة الأعمال التي تسكن في جدة غرب المملكة، أنها على استعداد لأن تتزوج مسياراً وتدفع للعريس الجديد مبلغ مليون و330 ألف دولار، ولكن بشروط منها أن يسكن في منزلها الخاص، وأن يوافق على كافة شروطها التي ستطلعها على من يرغب بهذا الزواج.

وطلبت ممن يريد التقدم للزواج منها أن يرسل رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويضع فيها رقم هاتفه الشخصي وعمره لكي يتم الاتصال به في حال رغبت بالزواج منه.

وذكرت سيدة الأعمال لاحدى المجلات المحلية أن الزواج يعد الهاجس الأول بالنسبة لها وقالت “لا يهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أو لا، لأنني صبرت 3 سنوات ولا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. ففي الوقت الحالي أبحث عن زوج يقدر العشرة الزوجية وواجباتها، وعلى استعداد بأن أتزوجه مسياراً وأن أدفع له 5 ملايين ريال، ويسكن معي في فيلتي الخاصة، شرط أن يوافق على كافة شروطي التي سأطلعه عليها لاحقاً.”

يذكر أن زواج المسيار أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقداً شرعياً مستوفي الأركان، لكن تتنازل المرأة بموجبه عن بعض حقوقها الشرعية مثل عن السكن والنفقة والمبيت.