تراند اليوم : بالفيديو: أخيرا عمرو دياب يخرج عن صمته ويرد على شيرين

في حفل ضخم أحيا الفنّان المصري عمرو دياب يوم أمس على مسرح "أوبرا" دبي، واستغلّ هذه الفرصة ليردّ على زميلته الفنّانة شيرين عبد الوهاب.

وطلب دياب من جمهوره التصفيق على أغنية "حبيبي يا نور العين"، كما كان يصفّق في الفيديو كليب، ما أشعل الحضور الذين لبّوا رغبته.

ثمّ قال: "الصقفة دي أشهر من أغاني ومغنيين كتير موجودين على الساحة"، ما اعتبره البعض ردّاً عنيفاً على تصريح عبد الوهاب.

وتعتبر "الصقفة" في أغنية "حبيبي يا نور العين" الأشهر في العالم العربي منذ أكثر من 20 عاماً.

وكانت شيرين صرّحت خلال حفل زفاف النجمين كندة علّوش وعمرو يوسف أنّ أحدهم "كبر وراحت عليه" (إشارةً منها الى الهضبة)، إلّا أنّها أكّدت في وقتٍ لاحق، أنّ ما قالته كان مجرّد مزحة، بينما قامت وسائل الاعلام بتضخيم الموضوع.