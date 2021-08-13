تراند اليوم : كيفية تحضير رغوة الحليب

غزة/ الخليج 365/

رغوة الحليب أو ما تسمى برغوة الكابتشينو وهي إحدى المشروبات الساخنة المفضلة في فصل الشتاء، ويعود اكتشاف الكابتشينو إلى دولة إيطاليا، وأهم ما يتميز به الكابتشينو هو الرغوة التي تطفو على سطحه، وفي هذا المقال سنتحدث عن طرق عمل عدة أنواع من رغوة الكابتشينو اللذيذة

الكابتشينو برغوة الحليب

المكونات

كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة صغيرة من السكر البني

. نصف كأس من الماء البارد.

فانيلا أو شكولاتة بودرة.

طريقة التحضير

نضيف الماء البارد والسكر، والنسكافيه، في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى تتجانس المكونات . نضع الخليط في الفريزر حتى يجمد. نخرج الخليط من الفريزر، ونضع ملعقتين كبيرتين منه في كأس للتقديم. نصب الحليب فوق خليط النسكافيه، ونراعي أن تتكون لدينا رغوة. نزين الكاسات بالكاكاو البودرة







