تراند اليوم : ارب ايدول: همام إبراهيم خارج المنافسة

المشرق/

موضوع الحلقة كان له وقع مختلف على اللجنة، التي تحدّثت عن حياتها في الليل، فأجمع حسن الشافعي ونانسي عجرم على أنهما يستيقظان باكراً لمواكبة أولادهما وتفاصيل حياتية خاصة.

فيما نوّهت أحلام بانها لا تحب العمل وتسجيل الأغنيات في المساء، بل خلال يوم التسجيل تتناول وجبة خفيفة وتنصرف إلى الإستوديو، أما وائل كفوري فتحدث عن مقولة "من طلب العلا سهر الليالي" مشيراً إلى أن هذا الموضوع حقيقي ولو لم يتعب الفنان لن يصل إلى النجاح.

بعد ان إفتتح المشتركون الحلقة باغنية "الف ليلة وليلة"، عادوا وأطلوا على المسرح بأغنية "ليلة"، بأجواء مستوحاة من حياة البادية، في حين قدم صابر الرباعي ثلاث اغنيات آخرها كان برفقة الموسيقي ميشال فاضل، وقد رحّبت به اللجنة كلٌّ على طريقته.

إعلان النتيجة كان مختلفاً هذا الأسبوع، بحيث اعلن أحمد فهمي عن كسر القاعدة وإعلان إسم المشترك المغادر في نهاية الحلقة، لتكون النتيجة سلبية لصالح همام ابراهيم.