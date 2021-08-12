تراند اليوم : أسد يقتل “زوجته اللبوة ” بعد أن خانته

لندن / مشرق نيوز

اثبت أسد أن الانتقام بسبب الخيانة لا يقتصر فقط على عالم البشر، إذ انقض على زوجته بوحشية على مرأى من زوار حديقة حيوانات لحظة اكتشافه خيانتها.

وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية “وقعت الحادثة في حديقة حيوانات جدانسك البولندية أمام الزوار، قبيل موعد إغلاقها بعد انتهاء مواعيد العمل، وفوجئ الحراس بتصرف هذا الأسد غير المتوقع لا سيما أن الجريمة وقعت بعد “تلاسن” أو عتاب بينهما”.

ويبدو أن اللبؤة لم تستوعب غضب زوجها، بل حاولت التصعيد ما دفعه إلى “الخروج عن وعيه” والانقضاض عليها تماماً كما ينقض على فريسته غارزاً أنيابه في رقبتها ولم يفلتها إلا بعد تأكده من أنها لفظت نفسها الأخير.

واعتبر القائمون على هذه الحديقة أنه من أسوأ الحوادث التي وقعت في تاريخها، بينما أبدى الزوار استغرابهم من مشاعر الخيانة لدى الحيوانات والتي قد تدفعهم إلى القتل واتكاب الجرائم تماماً كما يحدث بين البشر.