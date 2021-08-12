تراند اليوم : مرض السكري سابع مسبب للوفاة عام 2013

غزة / مشرق نيوز

قال الدكتور سامي العيسوي رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى الشفاء بغزة، انه وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية فإن مرض السكري سيحتل المرة السابعة عالميا لأسباب الوفاة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال محاضرة حول مرض السكري بقاعة المحاضرات بالمستشفى، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري والذي يوافق يوم الرابع عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام، مشيرا فيها إلى المرض وأسبابه وطرق تجنبه.

ولفت إلى أن الأطباء لاحظوا تدنياً في مستوى الوعي بمرض السكري وشبه انعدام للمعالجات الطبية المناسبة، وتلك من الأسباب التي تؤدي إلى مضاعفات هذا المرض ومنها الإصابة بالعمى وفقد الأطراف والفشل الكلوي.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية حددت شعارا لهذا العام وهو (اعمل اليوم لتغيير الغد)، وذلك لغرض الوقاية من الإصابة بمرض السكري أو تأخير ظهوره على الأقل من خلال إتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن في حدوده الطبيعية.

وبين العيسوي ان إحصائيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن مرض السكري يصيب أكثر من 220 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يزداد ذلك العدد بنسبة تفوق الضعف بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ أي إجراءات للحيلولة دون ذلك.

وأضاف أن نحو 80% من وفيات السكري تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسعى الجهات الصحية في هذه البلدان إلى رفع الوعي العالمي بداء السكري وبمعدلات وقوعه وبكيفية الوقاية من المرض في معظم الحالات.

وأوصى بضرورة تبني مجموعة من الخطوات من قبل الجهات الصحية العاملة في القطاع والتي تتمثل في التشجيع على تعزيز وتنفيذ سياسات الوقاية والسيطرة على مرض السكري ومضاعفاته، وكذلك دعم ونشر المبادرات الوطنية لمكافحة مرض السكري ومضاعفاته، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالعلامات التحذيرية للإصابة بمرض السكري وتشجيع التشخيص المبكر.