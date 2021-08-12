تراند اليوم : السجن 30 عاما لإسرائيلي جمع بين 21 زوجة

القدس المحتلة / وكالات/ مشرق نيوز

قضت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء بالسجن 30 عاما على زعيم طائفة يؤمن بتعدد الزوجات وإدانته بتهم جنسية متعلقة بزوجاته وبناته في قضية اتهمت فيها النيابة المتهم بادعاء الألوهية.

ونفى المتهم جويل راتزون (64 عاما) تهم الاغتصاب والاعتداء التي وجهت له، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وبرأته محكمة تل ابيب الجزئية من تهم أخرى متعلقة باستعباد 21 زوجة و38 ابنا وابنة أسكنهم في عدة بيوت في أنحاء المدينة.

وقال راتزون ذو اللحية والشعر الأبيض الطويل إن زوجاته عشن معه بمحض إرادتهن وان بعضهن رسمن على أجسادهن وشما يحمل صورته واسمه.

ورحبت إحدى الزوجات التي عرفت فقط باسم مايان بحكم السجن الصادر على زوجها خلال حديث مع إذاعة جيش الاحتلال قائلة إن ذلك سيحول دون ظهور طائفة أخرى تحمل اسم راتزون بين ذريته.