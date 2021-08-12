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تراند اليوم : زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب اندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

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واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.3 على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا قبالة سواحل جزر الملوك على المحيط الهادي.

وحذرت الهيئة من أن تسونامي "خطير" قد يضرب السواحل الاندونيسية خلال الساعات الست الاولى من وقت حدوث الهزة الارضية.

وأشارت إلى أن الموجة الأولى من تسونامي قد لا تكون الأكبر.

وضرب الزلزال شمال غربي كوتا تيرنيت في جزر الملوك، بحسب الهيئة الأمريكية.

وحذرت من أن موجات تسونامي قد تصل أيضا إلى الفلبين، وبالاو، بابوا وغينيا الجديدة، وجزر سليمان، وأجزاء من اليابان وتايوان.

ورصدت الهيئة الامريكية أول توابع الزلزال بعد فترة قصيرة بلغت قوته 6.2 ريختر قبالة جزر سولاويزي الاندونيسية.

محمد يوسف

محمد يوسف

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