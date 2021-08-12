تراند اليوم : بدء عملية هبوط أول مركبة على مذنب

وكالات / مشرق نيوز

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن مسبار "روزيتا" نجح في إطلاق مركبة الهبوط "فيلة" نحو سطح المذنب تشوريوموف-غيراسيمينكو "67" بي.

ورحلة مركبة الهبوط "فيلة" إلى السطح الجليدي للمذنب ستستغرق 7 ساعات، وفي حال نجاح المهمة ستكون المرة الأولى التي تحط فيه مركبة فضائية على سطح مذنب.

وهلل مراقبو المهمة وصفقوا عندما تم التأكد من انفصال "فيلة" عن روزيتا اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك تتويجا للمهمة التي استغرقت 10 سنوات لدراسة المذنب، وإذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة ستقوم "فيلة" بنشر أذرعها الثلاث، التي ستستند عليها للوقوف على سطح المذنب.

وفي حال نجاح الهبوط، ستصل إشارة إلى الأرض، إذ يستغرق إرسال الإشارات من المركبة إلى الأرض نحو 28 دقيقة حيث تقطع مسافة 500 مليون كيلومتر.

ويأمل العلماء في أن تمكنهم المهمة من معرفة المزيد بشأن تكوين المذنبات والأجسام الفضائية الأخرى.