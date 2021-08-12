تراند اليوم : معجبة عاشقة تشرب ماء نار لأجل شاروك خان

نيودلهي / وكالات / مشرق نيوز

تناولت امرأة هندية متزوجة زجاجة بها سائل “ماء النار” الحارق، وقامت بشربها بعد أن رفض زوجها اصطحابها لمشاهدة نجمها المفضل شاروخان في فيلمه الجديد ‘“سنة جديدة سعيدة”’.

وقع الحادث يوم الأحد في شمال مدينة بوبال، بولاية ماديا براديش. حيث ترقد الزوجة العاشقة حاليا في حالة حرجة جداً بعدما احترقت أمعائها الداخلية بسبب ماء النار، وفقا لما ذكرته deccanchronicle .

وقالت الشرطة يوم الثلاثاء ان امرأة تبلغ من العمر 21 عاما تدعي نيها سين قد طلبت من زوجها اصطحابها إلى سينما محلية بوسط المدينة لمشاهدة فيلم شاروخان الجديد لكنه رفض، مبرراً ذلك بإقبال حشد ضخم هذا اليوم علي دار السينما، ثم غادر دونها، مما دفعها لتناول المادة الحارقة.

ضابط الشرطة المسؤول عن حالة المرأة سينج راي، أكد أن معشوقة خان في حالة حرجة وتم نقلها إلي أقرب مستشفى في جواليور ولا تزال الشرطة تبحث في القضية.