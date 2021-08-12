تراند اليوم : كيف تجعلين زوجك سعيداً دون عناء !

واشنطن/ مشرق نيوز

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن اسعاد المرأة للرجل، الرجل بالفعل هو أمر سهل للغاية يتمثل في كون شريكة حياته سعيدة. ورصد باحثون أمريكيون بيانات أكثر من 400 من الأزواج الذين استمرت حياتهم الزوجية لنحو 39 عاماً، وكان السر ببساطة في سعادة الزوجة نفسها التي انعكست على كل الأسرة.

وركز الباحثون في التقرير المنشور في مجلة " Journal of Marriage and Family " على رصد شعور كل شريك بتقدير الشريك الآخر له ومعدل الخلافات واحترام مشاعر الآخر، وخلصت الدراسة إلى أن شعور أحد أطراف العلاقة الزوجية بالسعادة ينعكس بشكل تلقائي على الشريك الآخر، لاسيما الرجل. ووفقاً للدراسة، فإن أزواج النساء اللاتي قلن إنهن سعيدات بحياتهن الزوجية كانواً أيضاً سعداء بحياتهم الزوجية والعملية. لكن العكس غير صحيح، فالرجال الذين وصفوا حياتهم الزوجية بالسعيدة لم تكن زوجاتهم دائماً سعيدات.

وأرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن النساء أكثر تحملاً للأعباء في العلاقات الزوجية، وقالت الباحثة ديبورا كار من جامعة روتغرز: "نعرف أن النساء هن غالباً من يعتنين بالزوج عندما يمرض وهو أمر مجهد بالطبع. لكن عندما تمرض المرأة، فإن ابنتها هي من يهتم بها وليس زوجها". ولخصت الدراسة الأمر بأن اهتمام المرأة بإرضاء نفسها لن يسعدها وحدها لكن السعادة ستعود على زوجها أيض