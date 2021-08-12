تراند اليوم : أفضل الوسائل لمعالجة تجاعيد العيون

غزة / مشرق نيوز

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك علاج تجاعيد العين بها. وفيما يلي تفصيل لأربع فئات من العلاج..

1- العمليّات الجراحيّة

تتمّ على يد طبيب أمراض جلديّة وتصنّف من الإجراءات المتطرّفة. على الرغم من أنّه يمكن القيام بها في زيارة واحدة إلى الطبيب، غالباً ما يكون هناك فترة شفاء مرتبطة بها. فهي علاجات فعّالة جدّاً، ومع ذلك، يمكن أيضاً أن تكون مكلفة جدّاً.

2- حقن الوجه

تتمّ أيضاً من قبل طبيب أمراض جلديّة خلال زيارة واحدة. ولا تتطلّب انقطاعك عن حياتك. ومن المهم للغاية اختيار طبيب مؤهّل، وقومي بإجراء البحوث عن المواد الخاصة بتعبئة المنطقة المحيطة بالعينين، ما تُعرف بالفيلرز Fillers، فهي حسّاسة جدّاً. هذه الإجراءات عادة ما تكون أقلّ تكلفة من عملية جراحيّة، ولكن أكثر تكلفة من كريم موضعي أو مصل.

3- الكريمات الموضعيّة والأمصال

متوفّرة في السوق، وهو أمر مريح للغاية. كما أنّها أرخص طريقة متاحة. ومع ذلك، من أجل أن تكون فعّالة، يجب تطبيق كريم موضعي بشكل منتظم لمدة 6-8 أسابيع. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تكوّني فكرة إذا كان المنتج يعمل بشكل صحيح.

4- كريمات مقاومة تجاعيد العين

إذا قرّرت أن تبحثي عن منتج دون وصفة طبّية لعلاج تجاعيد العين، فهناك عدد من المواصفات التي يجب أن تأخذيها بعين الاعتبار:

- فيتامين ج رائع لكلّ التجاعيد من جميع الأنواع. تأكّدي من استخدام جرعة منخفضة، حيث قد تكون مزعجة للعين بكميّات عالية.

- الإنزيم المساعد Q10 ممتاز لمنطقة العين، لأنّه لطيف للغاية. وقد نال هذا العنصر شعبيّة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية.

- الببتيدات: تأتي في أشكال عديدة ومختلفة. إبحثي عن اسم منتج يحتوي على الببتيد (على سبيل المثال، رباعي البيبتيد).

بلا شك هناك العديد من المكوّنات الأخرى التي تقوم بعمل رائع. لا نودّ إرهاقك بهذه القائمة، ولكننا نودّ إمدادك بوسيلة للبدء بالتفكير في الخيارات الممكنة للتجاعيد تحت العين.