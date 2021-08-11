تراند اليوم : وزارة العمل غزة:: مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية( صندوق التشغيل الفلسطيني )

غزة-الخليج 365:

ننشر لكم عبر موقع وزارة العمل رابط التسجيل في مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية " بعث روح الأمل" حيث أكد مدير عام التشغيل المكلف بوزارة العمل في غزة عبد الله كلاب، أن الوزارة تعمل على إطلاق مشروع لتشغيل 2500 عامل وخريج على بند التشغيل المؤقت.

وقال كلاب في تصريح اليوم السبت، إن مشروع التشغيل المنتظر الإعلان عنه، سيكون ضمن رزمة مشاريع التشغيل التي أعلن عنها في الفترة السابقة، والتي تضمنت الإعلان عن تشغيل 4000 عامل وخريج.

وقال إن تكلفة تمويل المشروع تبلغ خمسة ملايين دولار، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP والممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة اعمار قطاع غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ووزارة العمل.

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا، قال إن الوزارة ستعلن في شهر نوفمبر المقبل عن 2500 فرصة عمل مؤقت.التسجيل من هنا