تراند اليوم : بالفيديو: شابة تنجو من محاولة "اغتصاب" بأعجوبة؟!

وكالات-الخليج 365:

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر مطاردة رجل لامرأة وهي تسير وحيدة في الشارع ليلاً محاولاً اختطافها، قبل أن تتمكن من الإفلات منه والاستعانة بالشرطة.

وذكرت التقارير أن الخاطف هدد المرأة بقتلها بالسكين، بعد أن طاردها تحت جنح الظلام، وهو يقود دراجة هوائية، لكنها استطاعت الإفلات في الوقت المناسب، في الوقت الذي حاول المشتبه به اختطاف امرأة أخرى في نفس الليلة.

الحادثة وقعت يوم 18 (آب) الماضي، حيث طارد الخاطف المرأة لعدة دقائق في شارع فيرن بمدينة بولتون، قبل أن يجذبها من الخلف ويضع سكيناً على عنقها ويحاول جرها إلى أحد الأزقة.

إلا أن المرأة استطاعت مقاومة الخاطف والإفلات منه، وسارعت إلى الاتصال بالشرطة، في حين شوهد المتهم وهو يفر من الموقع على قدميه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.