تراند اليوم : رسائل عيد الأضحى المبارك .. أحلا رسائل عيد الاضحى الفضيل لعام 2016 رسائل الأضحي

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، نقدم لكم مجموعة من الرسائل الجميلة لتعبر عن أحر تهانيكم وأطيب تمانيكم لأهلكم وأقاربكم وأزواجكم واحبائكم وأصدقائكم .

نترككم مع هذه المسجات الجميلة بمناسبة عيد الأضحى :

كم نحن سعداء ..

عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم ..

لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى ..

إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام ..

كل عام وأنت بخير.

***

جعل الله فجر يوم العيد نور

وظهره سرور

وعصره استبشار

ومغربه غفران

وجعل لكم دعوة لاترد

ووهبكم رزق لايعد

وفتح لكم باب في الجنه لايسد

وكل عام وأنتم بخير

عيد الأضحى

تهاني عيد الأضحى

المرسل: واحد من الناس

المستقبل: أعزوأغلى الناس

النص: عيدك سعيد قبل كل الناس

***

حساس يالي غلاك ماله قياس

كل عام وانت أسعد الناس

***

كل عيد وأنت لربك طائع ..

ولنبيك تابع ..

ولدينك رافع ..

ولأهلك نافع ..

عيدك مبارك, وكل عام وأنت بخير

***

للكلمة ردود, وللفرحة وجود

ولأيام العيد وقت محدود

فلك تهنئة بلا حدود

***

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم

بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم

***

كل الحكاية في الرسالة تهاني ..

يزفها موكب من الورد والطيب ..

تحمل تهاني العيد بأصدق معاني ..

وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب ..

وأجمل تباريك الفرح والأماني ..

وكل عام وأنتم بخير

***

في زحام الأعوام ..

يمضي عام تلو عام ..

وفي كل عام حقائق وأحلام ..

وحلمي أن أراك بخير في كل عام ..

***

إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل رسالتي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير.

***

نتمنى أن تنال الرسائل إعجابكم و إعجاب أهلكم و أصدقائكم، و نتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد، وكل عام وانتم في صحة وعافية.