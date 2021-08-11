تراند اليوم : نصيحة هامة جداً لك في العيد..ماذا وكيف تأكل اللحوم من اجل صحتك؟

الخليج 365- نت

تناول شحم ألية الخروف عادة شائعة في بعض البلدان العربية، ويؤكل مشويا أو مقليا، كما قد يضاف إلى الطبيخ، فما الكمية المسموح بتناولها منه؟

والجواب هو: أقل ما يمكن، إذ حذر خبير في التغذية من تناول شحم مؤخرة الخروف "الألية" قائلا إنها تشكل شحما خالصا ودهونا مشبعة، وقد تؤدي للفتك بالإنسان.

وقال اختصاصي التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر د. زهير العربي -في جواب عن سؤال حول أكل ألية الخروف- إنه في السابق كان الناس يتحركون أكثر ويمارسون أنشطة حركية أكثر كانت تمكنهم من حرق سعرات حرارية أكثر، ولكن هذا لم يعد يحدث في أيامنا الحالية.

وقال د. العربي إن تعود الإنسان على أكل ألية لخروف -أو حتى الشحوم العادية- قد يؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب، أو حتى يقود لبعض أنواع السرطانات.

لذلك ينصح اختصاصي التغذية بعدم التعود أبدا على ألية الخروف، أما إذا تاقت النفس لأكلها فعلى الشخص أن يتناول كمية قليلة جدا.

وأضاف د. العربي أن الرياضي قد يسمح له نشاطه بتناول كمية أكبر، ولكن مع ذلك لا ينصح أبدا بالإفراط بالدهون ومنها الألية.