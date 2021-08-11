تراند اليوم : أنجلينا جولي لحل مشكلة السوريين العالقين

وكالات-الخليج 365:

انتقدت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، أمس، عدم إيجاد حل لمشكلة نحو 75 ألف سوري عالقين على الحدود الأردنية.

وقالت جولي في مؤتمر صحفي عقدته في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شمال - شرق عمّان، الذي زارته «العالم يعلم بالوضع على الساتر الترابي منذ شهور ولم يقدم أي حل». وأضافت بتأثر، وهي تتحدث من قلب المخيم الصحراوي، وتحت الشمس «هناك 75 ألف سوري عالقون على ساتر ترابي في منطقة جرداء على الحدود الأردنية، بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضى».

وانتقدت جولي كذلك التمويل المحدود لعمليات الإغاثة، وأكدت أن كل «التعهدات التي قطعت خلال السنوات الخمس (الماضية)» لم تلب سوى نصف ما تحتاج إليه مفوضية اللاجئين والمنظمات الأخرى.

وقالت «رسالتي إلى قادة العالم فيما يستعدون لاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عشرة أيام، أن يسألوا أنفسهم سؤالاً جوهرياً: ما الأسباب الجذرية للصراع في سوريا، وماذا يلزم لإنهائه؟ رجاء ضعوا ذلك في صلب مباحثاتكم».